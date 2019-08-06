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Творческие встречи и мастер классы ждут жителей столицы Удмуртии на книжном фестивале «Читай, Ижевск!»

10:40, 06 августа, 2019
Анна Торхова
Творческие встречи и мастер классы ждут жителей столицы Удмуртии на книжном фестивале «Читай, Ижевск!»
10:40, 06 августа, 2019
Анна Торхова
127
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#дети\n#Ижевск\n#кино\n#книги\n#литература\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#мастер-класс
Фото: vk.com/chitaiizhevsk
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Мероприятие пройдет с 6 по 8 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» в седьмой раз пройдет в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 6 по 8 сентября на фан-зоне парка имени Кирова горожане смогут познакомиться с книжными новинками, приобрести себе книгу, посетить лекции, творческие встречи и поучаствовать в мастер-классах.

Читателям представят книги из сфер публицистики, научно-популярной, документальной и детской литературы.

В парковой зоне гости смогут встретиться с писателями, литературоведами, филологами, послушать музыку. Вечером на большом экране покажут кино.

10:40, 06 августа, 2019
Анна Торхова
127
0
#дети\n#Ижевск\n#кино\n#книги\n#литература\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#мастер-класс

 

 

 


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