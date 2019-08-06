Творческие встречи и мастер классы ждут жителей столицы Удмуртии на книжном фестивале «Читай, Ижевск!»

Мероприятие пройдет с 6 по 8 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» в седьмой раз пройдет в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 6 по 8 сентября на фан-зоне парка имени Кирова горожане смогут познакомиться с книжными новинками, приобрести себе книгу, посетить лекции, творческие встречи и поучаствовать в мастер-классах.

Читателям представят книги из сфер публицистики, научно-популярной, документальной и детской литературы.

В парковой зоне гости смогут встретиться с писателями, литературоведами, филологами, послушать музыку. Вечером на большом экране покажут кино.