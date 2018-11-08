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Удмуртия в минуту: ремонт туберкулезной больницы и решение проблемы ипподрома

18:00, 08 ноября, 2018
18:00, 08 ноября, 2018
223
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#медицина\n#благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Традиционный обзор самых интересных новостей четверга, 8 ноября, от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: ремонт туберкулезной больницы и решение проблемы ипподрома

Итоги дня в Удмуртии. Подробнее: http://susanin.news


Выделение средств:

Ижевск может получить около 1 миллиарда рублей на ремонт республиканской туберкулезной больницы. Кроме того, власти Удмуртии направили запрос на получение средств для строительства перинатального центра.

Да будет свет:

Свет включили на ипподроме Ижевска. Ранее спортсмены и коневладельцы, которые пользуются ипподромом, пожаловались на отсутствие электричества. Власти Удмуртии вмешались в ситуацию. Они также заявили, что сообщения о закрытии объекта – всего лишь слухи.

Понять и простить:

Экс-руководитель «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев попросил освободить его от уголовной ответственности. Он раскаялся и возместил весь ущерб. Напомним, мужчина тратил деньги предприятия на свою избирательную кампанию.

Смертельное ДТП:

В Ижевске водитель «ГАЗа» насмерть сбил пенсионерку. Автомобиль двигался задним ходом. От полученных при аварии травм пожилая женщина скончалась в больнице.

Опасно:

Гололедица ожидается в Удмуртии в ближайшие сутки. Столбики термометров опустятся до -8 градусов по Цельсию. Автолюбителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

18:00, 08 ноября, 2018
223
0
#медицина\n#благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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