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Долги ипподрома Ижевска погасят за счёт коневладельцев

09:25, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
09:25, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
582
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#Минсельхоз
Фото: pixabay.com
582
0

Об этом сообщила глава Минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. Свет включили на ипподроме Ижевска. Как сообщила ГТРК «Удмуртия», в Минсельхозе республики состоялась встреча представителей ведомства с коневладельцами.

Напомним, сами спортсмены сняли видеоролик, как занимаются верховой ездой в темноте. Освещение в вечернее время на ипподроме отключили из-за долгов перед ресурсоснабжающей организацией, которые превысили 500 тыс. рублей. Спортсмены выложили видеозапись о своих бедах в соцсетях, создав общественный резонанс.

Так как ипподром принадлежит Минсельхозу Удмуртии, то в ситуации решила разобраться лично глава министерства Ольга Абрамова. На встрече с коневладельцами выяснилось, что основная претензия арендаторов - ипподром поднял плату вдвое. Теперь плата взимается отдельно за стойло и отдельно за пользование манежем. На встречу министра и спортсменов ни директор ипподрома, ни его заместитель прийти не смогли. Как заявила сама Ольга Абрамова, сейчас министерство разрабатывает новую систему оплаты с учётом категорий коневладельцев. Сделают это до нового года, оставив до тех пор тариф прежним без двойного повышения.

«Сегодня мы договорились, что безусловно заключаем договоры, безусловно оплачиваем услуги. Сейчас люди будут платить 6400 рублей за содержание одной головы. Стоимость одного часа манежа будет входить в расчётную стоимость», - сообщила Абрамова по результатам встречи с коневладельцами.

Министр также заявила, что свет на ипподроме есть теперь везде, а слухи про закрытие объекта и устройство на его жилой застройки - лишь слухи, коневодческая отрасль будет развиваться.

Свет включили на ижевском ипподроме

Свет включили на ижевском ипподроме. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии состоялась встреча представителей ведомства с руководством учреждения иконевладельцами. Из уст главы республиканского Минсельхоза Ольги Абрамовой арендаторы услышали главное, ипподром будет работать, вопрос с завышенными тарифами будет решен. Правда, мнение самого директора ипподрома узнать так и не удалось, ни он, ни его заместитель на встречу не пришли.

09:25, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
582
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#Минсельхоз

 

 

 


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