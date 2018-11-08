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Экс-руководитель «Ижевских электрических сетей» попросил суд освободить его от уголовной ответственности

09:40, 08 ноября, 2018
Георгий Поветкин
09:40, 08 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#обвинение\n#деньги\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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Сторона защиты настаивает на назначении судебного штрафа и мотивирует ходатайство тем, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести и возместил ущерб.

Ижевск. Удмуртия. Экс-руководитель «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев попросил суд освободить его от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, сторона защиты настаивает на назначении судебного штрафа и мотивирует ходатайство тем, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести и возместил ущерб.

Напомним, что ранее Клементьев согласился с предъявленным обвинением. Уголовное дело в отношении руководителя «Ижевских электрических сетей» расследовали по части 1, статьи, 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, управленец тратил деньги предприятия на свою избирательную кампанию.

В пресс-службе также отметили, что из-за неявки в судебное заседание представителя потерпевшего рассмотрение ходатайства подсудимого о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа отложено на 16 ноября этого года.

«Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в пресс-релизе судейского сообщества.

В апреле 2018 года электросети возглавил Сергей Лысенко.

09:40, 08 ноября, 2018
Георгий Поветкин
1110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обвинение\n#деньги\n#суд

 

 

 


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