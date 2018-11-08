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Ижевск может получить около 1 млрд рублей на ремонт туберкулезной больницы

14:45, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
14:45, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
266
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги
266
0

В следующем году в Удмуртии отремонтируют те соцобъекты, которые находятся в критическом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск может получить около 1 млрд рублей на ремонт республиканской туберкулезной больницы. Об этом журналистам рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В первом чтении прошло, мы в титуле, сейчас проходит двухсторонняя комиссия <…>, я очень надеюсь, что поддержат и библиотеку национальную, и туберкулезную больницу», - заявил руководитель региона.

Напомним, в начале 2017 года сообщалось, что на строительство здания тубдиспансера понадобится 800 млн рублей.

Кроме того, власти Удмуртии направили запрос на получение средств для строительства перинатального центра, а также единой скорой помощи.

По словам главы, в следующем году также планируется отремонтировать те соцобъекты, которые находятся в критическом состоянии. На сегодняшний день их насчитывается более 580.

«По объектам здравоохранения акцент будет сделан на Ижевск, тут самое жуткое состояние», - отметил Бречалов.

14:45, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
266
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги

 

 

 


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