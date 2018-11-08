new adriver("adriver_banner_1216676552", {sid:125576, bt:52, sz:'allsite', bn:20});
play
pause
  • $ 66.09 ↑
  • € 75.68 ↑

Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

11:00, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
11:00, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
436
0
#ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
436
0

Авария произошла на улице Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 33-летний водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил пенсионерку. Авария произошла 7 ноября вблизи дома №222 на улице Удмуртской, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Интерактивная карта всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП) Ижевска и Удмуртии. Метки ДТП по сводкам ГИБДД Удмуртии. Сортировка по типам и годам

11:00, 08 ноября, 2018
Анна Торхова
436
0
#ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
18589

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

11555
09:53, 01 ноября, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9776
10:00, 04 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

8509
17:25, 06 ноября, 2018

Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой под Ижевском

7388
13:31, 06 ноября, 2018

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

15:40, 07 ноября, 2018
6789

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2362
15:48, 02 ноября, 2018

ФСИН Амурской области объяснило фото осужденного с икрой и шашлыками

2361
09:30, 07 ноября, 2018

Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы

2211
13:30, 06 ноября, 2018

Российские автоперевозчики потребовали заблокировать сервис BlaBlaCar в России

2160
13:54, 03 ноября, 2018

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
52642

Девять стран отозвали признание независимости Косово

2214
10:55, 05 ноября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

2209
11:53, 01 ноября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

2051
09:26, 02 ноября, 2018

Остров исчез около берегов Японии

1973
15:39, 03 ноября, 2018