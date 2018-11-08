Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Авария произошла на улице Удмуртской.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 33-летний водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил пенсионерку. Авария произошла 7 ноября вблизи дома №222 на улице Удмуртской, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Интерактивная карта всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП) Ижевска и Удмуртии. Метки ДТП по сводкам ГИБДД Удмуртии. Сортировка по типам и годам