Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Авария произошла на улице Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 33-летний водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил пенсионерку. Авария произошла 7 ноября вблизи дома №222 на улице Удмуртской, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.