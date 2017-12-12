  • $ 59.23 ↓
  • € 69.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      18:03, 12 декабря, 2017
      18:03, 12 декабря, 2017
      110
      0
      #дети\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#экология\n#бензин\n#Малая Пурга\n#газ\n#тарифы и цены\n#взрыв\n#Удмуртия\n#суд
      110
      0

      Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 12 декабря, в Удмуртии стало начало разбора рухнувшей после взрыва части дома в Ижевске. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда. После этого специалисты проведут повторную экспертизу здания.

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Дело передали в суд:

      Уголовное дело в отношении бывшей главы Малопургинского района передали в суд. Светлану Колодкину обвиняют в превышении должностных полномочий. Она подписала документы о приемке дома для переселенцев, хотя здания не имели отопления. 

      ДТП на Пушкинской:

      Неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку в Ижевске. Авария произошла на улице Пушкинской. Автомобиль выехал на тротуар и сбил школьницу, после чего водитель скрылся. Сейчас правоохранители ищут очевидцев ДТП.

      Цены на топливо:

      Удмуртия вошла в тройку регионов Поволжья с самым дорогим дизельным топливом. Дороже всего оно в Кировской области, дешевле всего – в Саратовской области.

      Экология:

      Удмуртия поднялась на две строчки в экологическом рейтинге. Республика заняла двадцать второе место среди регионов России. В Поволжье Удмуртия занимает четвертую строчку.

      18:03, 12 декабря, 2017
      110
      0
      #дети\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#экология\n#бензин\n#Малая Пурга\n#газ\n#тарифы и цены\n#взрыв\n#Удмуртия\n#суд

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      13825

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      6546
      14:36, 05 декабря, 2017

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6250
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      4528
      13:35, 08 декабря, 2017

      И.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов: биография

      3824
      15:25, 06 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      3712

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1043
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      825
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      776
      16:36, 06 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      758
      12:40, 08 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1252

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1129
      23:11, 05 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      733
      12:48, 05 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      723
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      690
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      Удмуртия в минуту: судьба «Ижметмаша» и уборка снега в Ижевске

      11 декабря, 2017