Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

Обзором самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 12 декабря, в Удмуртии стало начало разбора рухнувшей после взрыва части дома в Ижевске. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда. После этого специалисты проведут повторную экспертизу здания.

Дело передали в суд:

Уголовное дело в отношении бывшей главы Малопургинского района передали в суд. Светлану Колодкину обвиняют в превышении должностных полномочий. Она подписала документы о приемке дома для переселенцев, хотя здания не имели отопления.

ДТП на Пушкинской:

Неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку в Ижевске. Авария произошла на улице Пушкинской. Автомобиль выехал на тротуар и сбил школьницу, после чего водитель скрылся. Сейчас правоохранители ищут очевидцев ДТП.

Цены на топливо:

Удмуртия вошла в тройку регионов Поволжья с самым дорогим дизельным топливом. Дороже всего оно в Кировской области, дешевле всего – в Саратовской области.

Экология:

Удмуртия поднялась на две строчки в экологическом рейтинге. Республика заняла двадцать второе место среди регионов России. В Поволжье Удмуртия занимает четвертую строчку.