Удмуртия стала одним из самых активных регионов в борьбе с отходами

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 5 место среди 89 субъектов страны в рейтинге по борьбе с отходами. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко отметила, что республика с прошлого года преодолела 12 позиций за год. В этом году Удмуртию обошли только Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области, а также Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Кубок и диплом лидера рейтинга вручили главе республики Александру Бречалову. Он отметил, что результат, которого смогла достичь республика, связан с комплексной работой власти, волонтёров и предпринимателей, которая ведётся с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Владимиром Путиным.

«С начала «Реформы чистоты» мы запустили в Удмуртии 4 мусоросортировочные станции на одной из которых даже применяется искусственный интеллект, создали удобную инфраструктуру для раздельного сбора – это более 1500 контейнеров и 8 пунктов выкупа вторсырья у населения. Результат, как говорится, на табло: в 2019 на сортировку в республике проходило лишь около 13% мусора, сейчас – порядка 68%. Но понятно, за много лет, когда вопрос экологии в России не стоял на повестке, проблемы накопились. И разобраться с этим «наследием» – еще одна непростая задача. С 2019 года мы ликвидировали около 400 свалок, рекультивировали 3 полигона. Еще один – под Сарапулом завершаем в этом году», — сообщил Александр Бречалов.

У 100 тысяч человек улучшилась жизнь после рекультивации полигона в рамках нацпроекта. Такие же работы были проведены на нескольких свалках республики.

Всего за 2023 год было ликвидировано более 4 тысяч тонн мусора за счет средств муниципальных образований при поддержке регионального оператора.

Также финалистом «Зелёной премии-2023» стал проект Регоператора «Экодом», заняв третье место среди инициатив отраслевых компаний. Через эти дома жители отправили на переработку более 3,5 тысяч тонн вторсырья.

Чтобы достичь главной цели нацпроекта – 100% сортировки всех отходов, многие предприятия Удмуртии уже запустили программы ESG модернизации. А одна из крупнейших лесоперерабатывающих компаний Удмуртии уже внедрила работу на биотопливе в своё производство, что позволило сократить потребление природного газа на 2,5 млн кубометров.