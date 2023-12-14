Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Путин пообещал не бросать на самотек судьбу мелеющей Волги

14:24, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Путин пообещал не бросать на самотек судьбу мелеющей Волги
14:24, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#вода\n#река\n#энергетика\n#рыба\n#Волга\n#экология\n#прямая линия\n#Владимир Путин
Фото: pxhere.com
52
0

Правительство ищет варианты компромисса между интересами энергетиков и других водопользователей.

Москва. Проблему обмеления Волги подняли на прямой линии и пресс-конференции по итогам 2023 года президента России. Великая русская река становится все менее полноводной из-за слабого пропуска воды через плотины ГЭС.

Глава государства заявил, что правительство пытается найти разумный компромисс, и Волга не превратится в пересыхающий ручей.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада был достаточным, чтобы обеспечить интересы промышленности. А другие водопользователи в низовьях хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен, чтобы был поглубже. Эти вопросы известны. Поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек – в прямом и переносном смысле. Но проблема, конечно, есть, согласен», – отметил Путин.

14:24, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#вода\n#река\n#энергетика\n#рыба\n#Волга\n#экология\n#прямая линия\n#Владимир Путин