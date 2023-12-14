Путин пообещал не бросать на самотек судьбу мелеющей Волги

Москва. Проблему обмеления Волги подняли на прямой линии и пресс-конференции по итогам 2023 года президента России. Великая русская река становится все менее полноводной из-за слабого пропуска воды через плотины ГЭС.

Глава государства заявил, что правительство пытается найти разумный компромисс, и Волга не превратится в пересыхающий ручей.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада был достаточным, чтобы обеспечить интересы промышленности. А другие водопользователи в низовьях хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен, чтобы был поглубже. Эти вопросы известны. Поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек – в прямом и переносном смысле. Но проблема, конечно, есть, согласен», – отметил Путин.