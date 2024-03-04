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Очистные сооружения могут построить в Малой Пурге

10:30, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Очистные сооружения могут построить в Малой Пурге
10:30, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Малая Пурга\n#канализация\n#экология
Фото: ИА "Сусанин"
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Руководство района планирует подать заявку в рамках программы КРСТ.

Малая Пурга. В селе Малая Пурга планируют построить очистные сооружения. Как рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев, средства на это могут быть получены в рамках программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ).

«У меня созрело решение поучаствовать в районном конкурсе, заявиться на постройку очистных сооружений в селе Малая Пурга на 2025 год. Мы будем очень стараться, проект достаточно дорогой — 200 млн рублей. Но поддержку и согласование в правительстве Удмуртии я получил. Давайте попробуем», — сказал глава района.

Напомним, в райцентре проживает более 7 000 человек.

10:30, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
195
0
#Малая Пурга\n#канализация\n#экология