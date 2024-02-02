Семей Удмуртии приглашают поучаствовать в региональном экологическом конкурсе «Экорегион-2024»

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году пройдет экологический конкурс для семей «Экорегион-2024» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Программу запустит природный парк «Шаркан». Конкурс поможет членам семьи сблизиться и привлечет внимание к экологической ситуации в стране. Также родители смогут начать формировать у детей экокультуру.

Основной этап конкурса пройдет с февраля по июнь. Участники каждый месяц по почте будут получать разные задания, такие как: создать альбом «Семейные экопривычки», на указанное время отказаться от использования электричества, изготовить скворечник, посадить дерево и поучаствовать в ликвидации небольших свалок или точечных скоплений мусора. Выполнение заданий нужно будет также задокументировать и отправить по почте.

Заключительный этап пройдёт в очном формате в июле на Республиканском экологическом семейном слете «Сохраним живую планету» (0+) в Шарканском районе. Здесь команды будут участвовать в разных мероприятиях слёта.

В течение конкурса за каждое выполненное задание семьям будут начисляться баллы. Итоги подведут на слете «Сохраним живую планету». Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки. Также грамотами наградят особо отличившиеся семьи.

Для участия в проекте команды должны подать заявку не позднее 12 февраля. Документы нужно прислать на электронную почту ppsharkan2001@yandex.ru. Больше подробностей о конкурсе и заявку на участие можно найти в приложении.