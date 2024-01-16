Специалисты Минприроды проверили воды реки Ува после сообщений о неприятном запахе

Вавож. Удмуртия. Группа специалистов Минприроды Удмуртии и общественников проверили ситуацию на реке Ува. Ранее поступали жалобы на неприятный запах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Специалисты осмотрели Вавожский пруд и реку Ува выше и ниже по течению. Кроме того, были отобраны пробы воды. Результаты анализа будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, руководителя компании-подрядчика по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе обвиняют в мошенничестве при проведении работ.