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Почти четверть миллиарда компьютеров попадут на свалки после прекращения поддержки Windows 10

16:37, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Почти четверть миллиарда компьютеров попадут на свалки после прекращения поддержки Windows 10
16:37, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
130
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#США\n#Hi-Tech\n#Microsoft\n#Windows\n#бизнес\n#информационные технологии\n#программное обеспечение\n#экология\n#мусор\n#свалки\n#компьютеры
Фото: pxhere.com
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Это ухудшит экологическую обстановку, опасаются эксперты.

Редмонд. США. Отказ корпорации Microsoft от отправки обновлений Windows 10 превратит в бесполезный мусор около 240 млн компьютеров по всему миру. В результате техника отправится на свалки, ухудшив экологическую обстановку, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Эксперты аналитической компании Canalys Research прогнозируют, что общая масса такого количества десктопов и ноутбуков составит около 480 тыс. тонн: примерно столько же весят 320 тыс. автомобилей. По мнению специалистов, мало кто из владельцев продолжит использовать компьютеры без обновлений безопасности.

Microsoft планирует прекратить безвозмездную поддержку Windows 10 к октябрю 2025 года. Обновления безопасности для данной операционной системы продолжат выходить до октября 2028 года, но они станут платными, причем их стоимость пока не раскрывается.

16:37, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
130
0
#США\n#Hi-Tech\n#Microsoft\n#Windows\n#бизнес\n#информационные технологии\n#программное обеспечение\n#экология\n#мусор\n#свалки\n#компьютеры