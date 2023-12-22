Почти четверть миллиарда компьютеров попадут на свалки после прекращения поддержки Windows 10

Редмонд. США. Отказ корпорации Microsoft от отправки обновлений Windows 10 превратит в бесполезный мусор около 240 млн компьютеров по всему миру. В результате техника отправится на свалки, ухудшив экологическую обстановку, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Эксперты аналитической компании Canalys Research прогнозируют, что общая масса такого количества десктопов и ноутбуков составит около 480 тыс. тонн: примерно столько же весят 320 тыс. автомобилей. По мнению специалистов, мало кто из владельцев продолжит использовать компьютеры без обновлений безопасности.

Microsoft планирует прекратить безвозмездную поддержку Windows 10 к октябрю 2025 года. Обновления безопасности для данной операционной системы продолжат выходить до октября 2028 года, но они станут платными, причем их стоимость пока не раскрывается.