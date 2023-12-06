Удмуртия на ВДНХ представила лучшие методы раздельного сбора отходов 

Ижевск. Удмуртия. На ВДНХ Удмуртия представила лучшие методы раздельного сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В ходе выставки-форума «Россия» (0+) удмуртские экопросветители рассказали — какие новые вещи изготавливают в Удмуртии из вторсырья, а также о проекте по экологизации подъездов и офисов.

В 2022 году компания Junkl (Джанкл) запустила в Ижевске уникальный проект, связанный с вывозом ресурсов. Их курьеры регулярно забирают отсортированные отходы из жилых и рабочих пространств.

На сегодняшний день компания уже внедрила раздельный сбор мусора в 200 организациях, установила 536 коробок для сортировки. Благодаря их работе на переработку было отправлено 14 тонн макулатуры, более 5 тысяч кг пластика, почти 6 тысяч кг стекла и более 300 кг металла. Помимо основной работы компания занимается проведением экоуроков для тех, кто хочет научиться раздельному сбору мусора.

Напомним, что развитие системы сортировки отходов проходит в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За последние 3 года количество перерабатываемых отходов в Удмуртии увеличилось в 10 раз. В рамках «Зелёного рейтинга» Удмуртия заняла 5 место среди 89 субъектов России по реализации «Реформы чистоты».

«В экопросвещении очень важно не просто говорить о важности раздельного сбора, но и показывать его на наглядных примерах. Например, в том году мы запустили в Удмуртии пилотный проект по установке 45 контейнерных площадок из переработанного пластика в двух районах Удмуртии: Дебесском и Воткинском. В этом году в Вавоже установили 10 таких, а в Ижевске — 14. Так жители могут увидеть, что из вторсырья, которое они рассортировали, изготовят новые и полезные вещи. Во всех экодомах Удмуртии работает выставка продукции, которую делают местные предприятия из переработанной бумаги, картона, пластика и многих других фракций. На стенде наших экопросветителей на ВДНХ тоже можно будет посетить такую же, а заодно — поучаствовать в интересных мини-играх и лекциях», — заявил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Также отметим, что экопроект для офисов и подъездов «Подписка на вывоз вторресурсов» вошёл в тройку лучших по итогам общественного голосования в номинации «Бизнес в экологической сфере».