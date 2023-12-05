Монтаж системы очистки воздуха идёт на Ижевском заводе керамических материалов

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском заводе кирпича и керамзита (ИЗКМ — Ижевский завод керамических изделий) проводят модернизацию системы пылеулавливания. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, она позволит сократить выброс пыли в окружающую среду на 68%.

Напомним, для уменьшения пылевых потоков, оседающих в городе в виде красной пыли, в конце лета завод установил новое периметральное ограждение. На нём заканчивается монтаж рукавных фильтров, производящих отбор пыли на линии транспортировки керамзита и загрузки транспорта. Такие установки помогают убрать остаточную запылённость и очистить воздух до 97%. Новую систему пылеулавливания планировали начать монтировать в четвёртом квартале 2023 года.

Отметим, повышение качества воздуха и сокращение выбросов соответствует целям национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов, в республике устойчивое развитие и внедрение ESG-принципов в деятельность компаний – это не просто тренд, а основа политики многих предприятий.

«Крупнейшие деревоперерабатывающие производства уже перешли на использование биотоплива для своих энергоцентров, источники возобновляемой энергии. Активно развивается сфера вторичного использования ресурсов – например, значительная часть пластика после сортировки перерабатывается внутри региона. Из этого сырья в республике изготавливают садовую и тротуарную плитку, заборы, теплицы, уличную мебель. Немаловажным аспектом ESG повестки остается лесовосстановление. Многие компании ежегодно присоединяются к нам на акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес». В этом году общими усилиями волонтеров на таких мероприятиях в республике появились молодые леса на площади порядка 63 гектаров», — отметил Денис Удалов.