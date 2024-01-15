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Каждый второй ижевчанин экологично утилизирует живую новогоднюю ёлку

17:25, 15 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Каждый второй ижевчанин экологично утилизирует живую новогоднюю ёлку
17:25, 15 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ёлки\n#переработка\n#экология
Фото: elements.envato.com (Chalabala)
87
0

Большинство опрошенных сдают деревья на переработку.

Ижевск. Удмуртия. После новогодних праздников практически каждый второй житель Ижевска утилизирует свою живую ель экологичным способом. Об этом сообщает сервис SuperJob. 

Портал провел исследование с 7 по 12 января 2024 года. Экономически активные горожане рассказали, что делают с живыми ёлками, которые наряжали для празднования Нового года. 

Выяснилось, что почти 50% респондентов предпочитают утилизировать деревья экологично: 26% людей сдают ель в переработку, 19% — распиливают на дрова, 2% — отдают в зоопарк Ижевска, а 1% опрошенных мастерят из древесины сувениры. 

А вот 39% опрошенных горожан уже выбросили или планируют просто выбросить живую новогоднюю ёлку, ещё 7% жителей пока не решили, как поступят с деревом.

Напомним, что в Ижевске до 31 января горожане могут сдать ёлку на переработку в «Экодом» на улице Камбарской, 110 и «Экопост» на улице Короткая, 31 А. Все деревья измельчат в шредере и раздадут щепу. 

17:25, 15 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ёлки\n#переработка\n#экология