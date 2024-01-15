Каждый второй ижевчанин экологично утилизирует живую новогоднюю ёлку

Ижевск. Удмуртия. После новогодних праздников практически каждый второй житель Ижевска утилизирует свою живую ель экологичным способом. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Портал провел исследование с 7 по 12 января 2024 года. Экономически активные горожане рассказали, что делают с живыми ёлками, которые наряжали для празднования Нового года.

Выяснилось, что почти 50% респондентов предпочитают утилизировать деревья экологично: 26% людей сдают ель в переработку, 19% — распиливают на дрова, 2% — отдают в зоопарк Ижевска, а 1% опрошенных мастерят из древесины сувениры.

А вот 39% опрошенных горожан уже выбросили или планируют просто выбросить живую новогоднюю ёлку, ещё 7% жителей пока не решили, как поступят с деревом.

Напомним, что в Ижевске до 31 января горожане могут сдать ёлку на переработку в «Экодом» на улице Камбарской, 110 и «Экопост» на улице Короткая, 31 А. Все деревья измельчат в шредере и раздадут щепу.