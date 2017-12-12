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      Дело бывшей главы Малопургинского района Светланы Колодкиной передали в суд

      12:52, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      12:52, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      422
      0
      #жилье\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги\n#суд\n#Генпрокуратура\n#аварийное жилье
      422
      0

      Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

      Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии передали в суд уголовное дело в отношении бывшей главы Малопургинского района Светланы Колодкиной. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение. Колодкину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

      По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года чиновница подписала документы о приеме 25 квартир в 8 многоквартирных домах, построенных по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья. При этом она знала, что дома не имеют отопления, и не соответствуют требованиям муниципальных контрактов.

      Кроме того, женщина на основании подписанных договоров социального найма организовала переселение граждан в эти непригодные для жилья помещения.

      В результате ущерб федеральному бюджету составил более 5,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малопургинский районный суд. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.

      Напомним, что об отставке Светланы Колодкиной стало известно в октябре этого года.

      12:52, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      422
      0
      #жилье\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги\n#суд\n#Генпрокуратура\n#аварийное жилье

       

       

       

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