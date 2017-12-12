Дело бывшей главы Малопургинского района Светланы Колодкиной передали в суд

Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии передали в суд уголовное дело в отношении бывшей главы Малопургинского района Светланы Колодкиной. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение. Колодкину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года чиновница подписала документы о приеме 25 квартир в 8 многоквартирных домах, построенных по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья. При этом она знала, что дома не имеют отопления, и не соответствуют требованиям муниципальных контрактов.

Кроме того, женщина на основании подписанных договоров социального найма организовала переселение граждан в эти непригодные для жилья помещения.

В результате ущерб федеральному бюджету составил более 5,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малопургинский районный суд. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.

Напомним, что об отставке Светланы Колодкиной стало известно в октябре этого года.