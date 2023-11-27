Суд закрыл автомойку в водоохранной зоне Ижа в столице Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Прекращена деятельность индивидуального предпринимателя по осуществлению автомойки, которая находится в водоохранной зоне реке Иж в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского райсуда столицы Удмуртии.

Суд установил, что автомойка, расположенная в водоохранной зоне, нарушает требования водного законодательства. Осмотр Роприродопользования установил, что земельный участок, на котором расположена автомойка, полностью находится в водоохранной зоне. Индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором Первомайского района Ижевска в адрес ИП внесено представление об устранении нарушений. Но бизнесмен продолжал осуществлять деятельность по мойке машин.

Прокурор обратился в суд о признании деятельности по осуществлению автомойки незаконной.

Суд пришел к выводу, что использование индивидуальным предпринимателем земельного участка, расположенного в водоохранной зоне реки Иж незаконно. Суд обязал прекратить осуществление мойки автотранспортных средств на земельном участке.