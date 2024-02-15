Пивную бутылку нашли в самом глубоком месте мирового океана

Лос-Анджелес. США. Даже в бездне Челленджера – самой глубокой точке Марианской впадины – имеется мусор антропогенного происхождения. Бутылку из-под пива нашла там океанограф Доун Райт, передает «МИР 24» со ссылкой на Los Angeles Times.

На глубину около 11 км она погружалась в двухместной подводной лодке в 2022 году. Во время исследований дна Райт увидела бутылку, на которой даже сохранилась этикетка. Выброшенный человеком мусор достигает дна океана раньше, чем сами люди, отметила исследователь. Это показывает, как «глубоко и безвозвратно» люди влияют на экосистемы Земли, заявила женщина-ученый. Она призвала людей лучше относиться к океану и суше.

Добавим, мусор в Марианской впадине находят не первые. В 2019 там заметили пластиковый пакет и фантики от конфет.