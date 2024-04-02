Свалку в Уэльсе взяли под охрану из-за жесткого диска с 8 тысячами биткоинов

Ньюпорт. Великобритания. Власти британского Уэльса распорядились выставить охрану вокруг городской свалки в Ньюпорте. Причина – наводнившие полигон искатели жесткого диска с 8 тыс. биткоинов (около 51 млрд рублей), пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Винчестер с криптовалютой выбросила в мусорку еще в 2013 году подруга одного из первых в мире криптоинвесторов Джеймса Хоуэллса. Во время уборки девушка посчитала, что валявшийся дома черный пакет не содержит в себе ничего ценного.

С тех пор безутешный владелец утерянного состояния Хоуэллс и другие искатели уже несколько лет регулярно обыскивают свалку в поисках пропажи. После недавнего скачка курса биткоина количество желающих в одночасье разбогатеть выросло в разы. «Старатели» ежедневно перекапывают тонны отходов в надежде отыскать вожделенный HDD.

Между тем власти Уэльса обеспокоились массовым паломничеством копателей, которые могут принести со свалки опасную инфекцию. Территорию объекта огородили забором, установили камеры наблюдения и расставили по периметру охранников.

Со своей стороны Джеймс Хоуэллс пообещал, что если вернет диск, то перечислит часть биткоинов с него в бюджет округа. Однако власти отказались от заманчивого предложения криптоинвестора, мотивировав решение необходимостью соблюдения правил экологической безопасности.