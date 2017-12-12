Экологическая обстановка в Удмуртии улучшилась по сравнению с прошлым годом

Однако республика оказалась в «чёрном списке» субъектов, которые не предоставили информацию об экологически значимых событиях.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поднялась на две строчки в экологическом рейтинге страны по сравнению с прошлым годом. Как сообщается на сайте общественной организации «Зелёный патруль», специалисты провели анализ показателей за осень 2017 года.

Среди 85 регионов Удмуртия заняла 22 место. По Приволжскому федеральному округу республика оказался на 4 позиции, уступив третье место Пермскому краю.

Самыми экологически благоприятными стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Худший результат показали Челябинская, Свердловская и Московская области.

Отметим, Удмуртия попала в «чёрный список» регионов, которые не предоставили информацию об экологически значимых событиях, произошедших осенью 2017 года. Всего эти требования проигнорировал 41 субъект.

Напомним, с 2008 года Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» публикует по итогам каждого сезона рейтинг состояния экологии регионов России.