Участницы конкурсов красоты из Удмуртии очистят от мусора улицы городов республики

Ижевск. Удмуртия. Участницы конкурса «Миссис Удмуртия» и «Мисс и Миссис ПФО» присоединяться к уборке мусора в районах Удмуртии (0+). Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

Первый экологический субботник пройдёт 22 апреля в Ижевске. В ходе мероприятия 59 титулованных участниц конкурсов красоты будут очищать от мусора Ленинский район города.

Перед началом мероприятия сотрудники региональной экологической организации «Давай меняться!» проведут волонтёрам лекцию-беседу «Жизнь в стиле «ноль отходов», где слушатели смогут узнать, как правильно сортировать домашние отходы, куда их сдавать на переработку и почему это важно.

Субботники также пройдут в Глазове, Воткинске, Уве, Можге и Якшур-Бодье. Помочь в уборке симпатичным девушкам сможет любой желающий.

Напомним, мэр Ижевска Дмитрий Чистяков призвал жителей города на четырёхдневный субботник «За чистый Ижевск».