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Участницы конкурсов красоты из Удмуртии очистят от мусора улицы городов республики

15:50, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Участницы конкурсов красоты из Удмуртии очистят от мусора улицы городов республики
15:50, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#субботник\n#конкурс красоты\n#Ижевск\n#мусор\n#экология
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
69
0

22 апреля подобный субботник пройдёт в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Участницы конкурса «Миссис Удмуртия» и «Мисс и Миссис ПФО» присоединяться к уборке мусора в районах Удмуртии (0+). Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

Первый экологический субботник пройдёт 22 апреля в Ижевске. В ходе мероприятия 59 титулованных участниц конкурсов красоты будут очищать от мусора Ленинский район города.

Перед началом мероприятия сотрудники региональной экологической организации «Давай меняться!» проведут волонтёрам лекцию-беседу «Жизнь в стиле «ноль отходов», где слушатели смогут узнать, как правильно сортировать домашние отходы, куда их сдавать на переработку и почему это важно.

Субботники также пройдут в Глазове, Воткинске, Уве, Можге и Якшур-Бодье. Помочь в уборке симпатичным девушкам сможет любой желающий.

Напомним, мэр Ижевска Дмитрий Чистяков призвал жителей города на четырёхдневный субботник «За чистый Ижевск».

15:50, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#субботник\n#конкурс красоты\n#Ижевск\n#мусор\n#экология