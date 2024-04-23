За разлив жидкого навоза оштрафовали руководителя предприятия в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность приговора руководителя предприятия, бездействие которого причинило ущерб экологии. Как сообщается в соцсетях органа, 23 апреля ВС УР рассмотрел апелляцию на приговор Балезинского районного суда.

Тот осудил 42-летнего жителя деревни Васютенки Балезинского района, признав его виновным по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть хранение и иное обращение химических отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды».

Суд первой инстанции установил, что подсудимый, работая в должности замгендиректора по производству в ООО «Россия» и будучи ответственным за решение вопросов утилизации и хранения отходов IV класса, желая минимизировать издержки предприятия, не принимал необходимых мер по обустройству мест хранения химических отходов.

В результате чего происходил бесконтрольный разлив жидкого навоза крупного рогатого скота по естественному рельефу местности с территории, прилегающей к молочнотоварной ферме, принадлежащей ООО «Россия», который повлёк загрязнение лесного фонда в Карсовайском участковом лесничестве общей площадью 8 563 кв. м. Загрязнение леса привело к гибели лесных насаждений и ущербу государству в размере 14 210 558 рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, вместе с тем, основываясь на совокупности представленных доказательств, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 руб.

Не согласившись с принятым решением, защитник осуждённого обратился с апелляционной жалобой.

Исследовав представленные по делу доказательства, заслушав пояснения обвиняемого, мнение защиты и обвинения, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора суда.