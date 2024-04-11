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Роспотребнадзор исследовал воздух в зоне пожара на производстве полиэтиленовой плёнки в Ижевске

10:30, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор исследовал воздух в зоне пожара на производстве полиэтиленовой плёнки в Ижевске
10:30, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#экология\n#здоровье
Фото: МЧС Удмуртии
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Пробы взяты на пяти адресах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске взяты пробы атмосферного воздуха из зоны воздействия пожара на производстве полиэтиленовой плёнки. Специалисты проверили содержание вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Пожар произошёл в ночь на 11 апреля. К сожалению, в огне погибла 37-летняя работница производства. По данному факту возбудили уголовное дело

После ликвидации возгорания в зону воздействия пожара была направлена группа санэпидразведки. Специалисты взяли пробы воздуха на границе ближайшей жилой застройки. Отбор проведён у домов №№ 27, 49, 63 и 81, а также на улице Азина, 6 в деревне Пирогово Завьяловского района.

Пробы воздуха проверили на содержание оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Анализ показал, что загрязняющие вещества не превышают гигиенических нормативов. Угрозы здоровья населению нет.

10:30, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#экология\n#здоровье