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После сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в Японии начала гибнуть рыба

12:13, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
После сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в Японии начала гибнуть рыба
12:13, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
166
0
#Япония\n#Россия\n#Китай\n#море\n#АЭС\n#отходы\n#опасность\n#радиация\n#экология\n#рыба
Фото: fsvps.gov.ru
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Десятки тысяч тонн мертвых морских обитателей выбросило на берег.

Саппоро. Япония. К берегам самого северного острова Японии Хоккайдо прибило десятки тысяч тонн мертвой рыбы. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

О причинах замора ничего не известно. Японские СМИ не исключают, что произошедшее может быть связано со сбросом радиоактивной воды с пострадавшей от землетрясения 2011 года атомной электростанции «Фукусима-1». Отходы начали выливать в океан в августе 2023 года. 

Власти Страны восходящего солнца уверяют, что концентрация радиоактивных веществ в воде ничтожна. Премьер-министр Фумио Кисида даже демонстративно съел сашими, приготовленное из рыбы, пойманной неподалеку от АЭС, но это не убедило экологов. Китай, а потом и Россия отказались закупать японские морепродукты.

К тому же в конце октября двое рабочих, чистивших трубы на «Фукусиме-1», получили дозы облучения, вступив в контакт с якобы не опасной радиоактивной водой. 

12:13, 08 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
166
0
#Япония\n#Россия\n#Китай\n#море\n#АЭС\n#отходы\n#опасность\n#радиация\n#экология\n#рыба