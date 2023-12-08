После сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в Японии начала гибнуть рыба

Саппоро. Япония. К берегам самого северного острова Японии Хоккайдо прибило десятки тысяч тонн мертвой рыбы. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

О причинах замора ничего не известно. Японские СМИ не исключают, что произошедшее может быть связано со сбросом радиоактивной воды с пострадавшей от землетрясения 2011 года атомной электростанции «Фукусима-1». Отходы начали выливать в океан в августе 2023 года.

Власти Страны восходящего солнца уверяют, что концентрация радиоактивных веществ в воде ничтожна. Премьер-министр Фумио Кисида даже демонстративно съел сашими, приготовленное из рыбы, пойманной неподалеку от АЭС, но это не убедило экологов. Китай, а потом и Россия отказались закупать японские морепродукты.

К тому же в конце октября двое рабочих, чистивших трубы на «Фукусиме-1», получили дозы облучения, вступив в контакт с якобы не опасной радиоактивной водой.