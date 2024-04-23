Ижевский завод по производству кирпича снизил выброс вредных веществ в атмосферу

Ижевск. Удмуртия. Ижевский завод по производству кирпича обязали решить проблему с выбросами вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Установлено, что Ижевский завод по производству кирпича загрязнял атмосферу — выбросы оказались выше допустимой нормы. Суд обязал предприятие приобрести оборудование для снижения концентрации взвешенных веществ в выбросах.

Судебный пристав Ленинского районного отделения возбудил исполнительное производство и вручил заводу требование об исполнении судебного решения. Для отбора проб воздуха к участию привлекли специалиста ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии».

Под контролем судебного пристава эксперт отбирал пробы воздуха в течение нескольких дней. Лабораторные исследования установили, что концентрация вредных веществ выбросов теперь соответствует нормам СанПиН.