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Ижевский завод по производству кирпича снизил выброс вредных веществ в атмосферу

17:45, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевский завод по производству кирпича снизил выброс вредных веществ в атмосферу
17:45, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#заводы\n#экология\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Pawel Czerwinski)
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Отборы воздуха проводили в течение нескольких дней.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский завод по производству кирпича обязали решить проблему с выбросами вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Установлено, что Ижевский завод по производству кирпича загрязнял атмосферу — выбросы оказались выше допустимой нормы. Суд обязал предприятие приобрести оборудование для снижения концентрации взвешенных веществ в выбросах.

Судебный пристав Ленинского районного отделения возбудил исполнительное производство и вручил заводу требование об исполнении судебного решения. Для отбора проб воздуха к участию привлекли специалиста ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии».

Под контролем судебного пристава эксперт отбирал пробы воздуха в течение нескольких дней. Лабораторные исследования установили, что концентрация вредных веществ выбросов теперь соответствует нормам СанПиН.

17:45, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#заводы\n#экология\n#Ижевск