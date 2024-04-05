Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Загрязняющим реку Ува предприятиям предписали устранить нарушения

18:21, 05 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Загрязняющим реку Ува предприятиям предписали устранить нарушения
18:21, 05 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ува\n#Удмуртия\n#река\n#загрязнения\n#экология\n#Минприроды
Фото: elements.envato.com (BlackWhaleMedia)
19
0

Один из водопользователей реки расчистит её участок протяжённостью 3,7 км.

Ува. Удмуртия. Предприятиям-загрязнителям реки Ува предписано устранить нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.  

Напомним, что в конце июня 2023 года в регионе зафиксировали сброс сточных вод в реку Валу. В июле в реках Ува и Вала начала массово гибнуть рыба. Выяснилось, что в реку Ува систематически сливали нечистоты, которые потом попадают в Валу. По факту загрязнения реки Вала возбудили уголовное дело

В пресс-службе Минприроды отмечают, что по вопросу экологического состояния рек было возбуждено 7 административных и два уголовных дела. В настоящее время их рассматривает суд.

Поле внеплановых проверок водопользователей реки Ува обязали предпринять меры, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения воды. Также предостережение уже внесли новому собственнику очистных сооружений поселка Ува. Он изменился в декабре 2023 года. 

Помимо этого, министр природных ресурсов Денис Удалов договорился с одним из водопользователей о расчистке реки Ува. Работы проведут на участке протяжённостью 3,7 км.

Отмечается, что вопрос модернизации очистных сооружений контролирует Минстрой Удмуртии. Проект уже утверждён заказчиком. Чтобы его реализовать, направлена заявка на участие в новом федеральном проекте «Современный облик сельских территорий».

Также сотрудники Минприроды Удмуртии проверяют информацию о сливе отходов животноводства в Каму.  

18:21, 05 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ува\n#Удмуртия\n#река\n#загрязнения\n#экология\n#Минприроды