Загрязняющим реку Ува предприятиям предписали устранить нарушения

Ува. Удмуртия. Предприятиям-загрязнителям реки Ува предписано устранить нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Напомним, что в конце июня 2023 года в регионе зафиксировали сброс сточных вод в реку Валу. В июле в реках Ува и Вала начала массово гибнуть рыба. Выяснилось, что в реку Ува систематически сливали нечистоты, которые потом попадают в Валу. По факту загрязнения реки Вала возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Минприроды отмечают, что по вопросу экологического состояния рек было возбуждено 7 административных и два уголовных дела. В настоящее время их рассматривает суд.

Поле внеплановых проверок водопользователей реки Ува обязали предпринять меры, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения воды. Также предостережение уже внесли новому собственнику очистных сооружений поселка Ува. Он изменился в декабре 2023 года.

Помимо этого, министр природных ресурсов Денис Удалов договорился с одним из водопользователей о расчистке реки Ува. Работы проведут на участке протяжённостью 3,7 км.

Отмечается, что вопрос модернизации очистных сооружений контролирует Минстрой Удмуртии. Проект уже утверждён заказчиком. Чтобы его реализовать, направлена заявка на участие в новом федеральном проекте «Современный облик сельских территорий».

Также сотрудники Минприроды Удмуртии проверяют информацию о сливе отходов животноводства в Каму.