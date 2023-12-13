Воду из Средиземного моря начали закачивать в тоннели с боевиками ХАМАС

Газа. Сектор Газа. Подземные тоннели, в которых скрываются боевики движения ХАМАС, начали затапливать водой из Средиземного моря. Операцию проводят израильские военные, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали изданию Wall Street Journal американские чиновники, воду потребуется качать несколько недель. Протяженность прорытой радикалами подземной сети может составлять от 400 до 500 километров (сравнимо с московским метро). Средняя ширина и высота ходов – порядка 2 метров.

При этом под землей могут находиться не только террористы, но и захваченные в Израиле заложники. В СМИ высказывались также опасения, что в результате подтопления местность будет заражена ядовитыми веществами.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке израильскими специалистами 5 насосных станций в районе лагеря беженцев Аш-Шати.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что затопление тоннелей в секторе Газа станет для Израиля еще одним военным преступлением.