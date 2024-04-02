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В «Экодома» Удмуртии больше нельзя сдать полистирол

10:50, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В «Экодома» Удмуртии больше нельзя сдать полистирол
10:50, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#СпецАвтоХозяйство\n#переработка\n#экология
Фото: unsplash.com (Nick Fewings)
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У регоператора теперь нет возможности собирать и копить этот материал.

Ижевск. Удмуртия. В «Экодомах» Удмуртии с 1 апреля перестали принимать полистирол. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в Удмуртии «Спецавтохозяйство». 

«Когда в 2022 году решили принимать его, мы знали, что будет непросто, не случайно большинство пунктов в России с ним и не связываются. Но сейчас стало совсем проблематично», — заявляет регоператор. 

В настоящий момент у ООО «Спецавтохозяйство» нет возможности собирать и копить пластик №6 или PS. 

Поэтому жителям Удмуртии, которые придерживаются экологичного образа жизни, советуют не покупать товары с полистиролом. Обычно производители выбирают этот материал из-за дешевизны. Но полистирол токсичный и вредный, а при нагревании становится ещё и опасным. 

10:50, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
400
0
#Удмуртия\n#СпецАвтоХозяйство\n#переработка\n#экология