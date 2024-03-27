В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за «черного снега»

Ачинск. Красноярский край. «Черный снег» в Ачинске Красноярского края стал причиной для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на полицию и министерство экологии региона.

В снеге нашли превышение допустимых концентраций вредных веществ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ («Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха»). Виновным грозит арест на срок до 3 месяцев. Однако пока нарушители не установлены.

Ранее жители Ачинска жаловались на экологическую ситуацию президенту России Владимиру Путину. По мнению горожан, источником загрязнения являются промышленные предприятия.