Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за «черного снега»

17:04, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за «черного снега»
17:04, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Красноярск\n#Сибирь\n#промышленность\n#заводы\n#загрязнение\n#снег\n#жалоба\n#полиция\n#уголовное дело\n#экология
Фото: t.me/mvd_24
36
0

Загрязнителям грозит 3 месяца ареста.

Ачинск. Красноярский край. «Черный снег» в Ачинске Красноярского края стал причиной для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на полицию и министерство экологии региона. 

В снеге нашли превышение допустимых концентраций вредных веществ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ («Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха»). Виновным грозит арест на срок до 3 месяцев. Однако пока нарушители не установлены.

Ранее жители Ачинска жаловались на экологическую ситуацию президенту России Владимиру Путину. По мнению горожан, источником загрязнения являются промышленные предприятия.

17:04, 27 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Красноярск\n#Сибирь\n#промышленность\n#заводы\n#загрязнение\n#снег\n#жалоба\n#полиция\n#уголовное дело\n#экология