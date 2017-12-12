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      В Ижевске начали разбирать рухнувшую часть дома на улице Удмуртской

      11:08, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      11:08, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      939
      0
      #общество\n#Ижевск\n#жилье\n#недвижимость\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия
      939
      0

      Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 12 декабря, начали разбирать рухнувшую часть дома №261 по улице Удмуртской. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда, в котором произошел взрыв газа.

      «Судьба 4 и 6 подъезда будет известна после того, как необходимые работы по демонтажу, по укреплению каркаса дома будут проведены, и в результате экспертизы повторной мы будем знать, сможем ли 4, 6 заселить или нет», - рассказал накануне, 11 декабря, глава Удмуртии Александр Бречалов.

      Он добавил, что жители 1, 2 и 3 подъезда смогут вернуться в свои квартиры до 27 декабря.

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-12.


      «Пока мы в графике, у нас нет оснований предполагать, что мы сами себе поставленный срок нарушим <…>. Параллельно государственная экспертиза будет проводиться с 18 декабря», - отметил руководитель республики.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.


      11:08, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      939
      0
      #общество\n#Ижевск\n#жилье\n#недвижимость\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия

       

       

       

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