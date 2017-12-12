В Ижевске начали разбирать рухнувшую часть дома на улице Удмуртской

Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 12 декабря, начали разбирать рухнувшую часть дома №261 по улице Удмуртской. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда, в котором произошел взрыв газа.

«Судьба 4 и 6 подъезда будет известна после того, как необходимые работы по демонтажу, по укреплению каркаса дома будут проведены, и в результате экспертизы повторной мы будем знать, сможем ли 4, 6 заселить или нет», - рассказал накануне, 11 декабря, глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он добавил, что жители 1, 2 и 3 подъезда смогут вернуться в свои квартиры до 27 декабря.

Разбор дома после взрыва в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-12.

«Пока мы в графике, у нас нет оснований предполагать, что мы сами себе поставленный срок нарушим <…>. Параллельно государственная экспертиза будет проводиться с 18 декабря», - отметил руководитель республики.