В Ижевске начали разбирать рухнувшую часть дома на улице Удмуртской

Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 12 декабря, начали разбирать рухнувшую часть дома №261 по улице Удмуртской. Рабочие приступили к демонтажу стен пятого подъезда, в котором произошел взрыв газа.
«Судьба 4 и 6 подъезда будет известна после того, как необходимые работы по демонтажу, по укреплению каркаса дома будут проведены, и в результате экспертизы повторной мы будем знать, сможем ли 4, 6 заселить или нет», - рассказал накануне, 11 декабря, глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он добавил, что жители 1, 2 и 3 подъезда смогут вернуться в свои квартиры до 27 декабря.
Разбор дома после взрыва в Ижевске
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-12.
«Пока мы в графике, у нас нет оснований предполагать, что мы сами себе поставленный срок нарушим <…>. Параллельно государственная экспертиза будет проводиться с 18 декабря», - отметил руководитель республики.
Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября
Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.