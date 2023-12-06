Утечка радиоактивных отходов произошла на атомном объекте в Британии

Сискейл. Великобритания. На ядерном комплексе Селлафилд (северо-запад Великобритании) отмечена утечка радиоактивных отходов. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

По данным издания, аварийная ситуация может продлиться до 2050 года. Также отмечается, что опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а это создает риск «потенциально значительных последствий».

Отходы начали проникать в окружающую среду из одного из хранилищ на полигоне. Кроме того, в бетонном покрытии над прудом, где десятилетиями накапливался радиоактивный ил, были обнаружены трещины. Происходящее беспокоит власти США, Норвегии и Ирландии – они уже направили соответствующие ноты в правительство Великобритании.

Селлафилд – комплекс объектов атомной отрасли на побережье Ирландского моря, неподалеку от города Сискейл. С 1956 по 1983 год там фукционировала первая за пределами СССР атомная электростанция. Также здесь производился оружейный плутоний, топливо для АЭС, велась переработка радиоактивных материалов.