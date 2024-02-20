Поймавшему групера у берегов Крыма заплатят 5 тысяч рублей

Алушта. Крым. Алуштинский аквариум установил награду за поимку в Черном море опасного хищника — групера. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Архипелаг развлечений Крыма».

Как рассказал директор учреждения Виктор Жиленко, две особи нежелательной рыбы попались недавно рыбакам у крымских берегов. Груперы опасны тем, что способны лишить остальных обитателей прибрежной акватории Черного моря кормовой базы. Хищники вырастают в среднем до полуметра в длину, а некоторые экземпляры – и до 2 метров.

Большинство груперов живут в теплых водах тропиков либо субтропиков, на территории России встречаются два вида. В Черное море незваные гости могли заплыть из Средиземного.

За поимку групера Алуштинский аквариум готов заплатить 5 тыс. рублей.