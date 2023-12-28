Удмуртия заняла 2 место в ПФО по результатам Национального экологического рейтинга

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 2 место в Национальном экологическом рейтинге среди регионов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Этот ежегодный рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Для его составления специалисты оценивают регионы России по трем основным индексам: природоохранному, социально-экологическому и промышленно-экологическому.

В Удмуртской Республике в 2023 году восстановили более 10 600 га леса. Также в Сарапуле завершилась рекультивация полигона ТБО, а в лесах региона подключили видеокамеры с искусственным интеллектом для выявления пожаров.

В социально-экологическом блоке учитывалось, что волонтеры региона очистили 421 км берегов, посадили более 200 тыс. сеянцев и помогли благоустроить 668 тыс. кв. м.

В промышленно-экологической сфере компании Удмуртии продолжают включать ESG-принципы в свою деятельность. К примеру, крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие использует экологичное биотопливо, а Ижевский завод керамических материалов модернизирует систему пылеулавливания.

Благодаря всем этим действиям в Национальном экологическом рейтинге республика заняла 15 место среди всех субъектов России.

Отмечается, что в 2022 году регион находился на 18 месте среди регионов России и на 3 месте в ПФО.