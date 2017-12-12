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      Сбивший 13-летнюю девочку водитель скрылся с места аварии в Ижевске

      13:23, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      13:23, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      155
      0
      #дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
      155
      0

      Очевидцев ДТП просят позвонить в дежурную часть ГИБДД.

      Ижевск. Удмуртия. Неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку в Ижевске. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 11 декабря этого года в 11:49 напротив дома №202 по улице Пушкинской.

      Неустановленный водитель сбил школьницу на тротуаре. Девочка получила травмы, а автолюбитель скрылся.

      Очевидцев аварии просят позвонить в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700 и 415-701.

      Отметим, что согласно части второй статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях России, оставление водителем места аварии грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

      13:23, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      155
      0
      #дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие

       

       

       

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