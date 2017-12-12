Удмуртия вошла в тройку регионов Поволжья с самым дорогим дизельным топливом

Дешевле всего «дизель» обходится жителям Саратовской области.

Ижевск. Удмуртия. Цены на дизельное топливо в Удмуртии оказались одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. По данным ведомства, на начало зимы дешевле всего обходится дизельное топливо жителям Саратовской области (37 руб. 42 коп.), а самые высокие цены сложились в Кировской области (39 руб. 97 коп. за литр).

Из 14 регионов Поволжья самый дешевый бензин АИ-92 и АИ-95 - в Республике Башкортостан (36 руб. 20 коп. и 39 руб. 29 коп. за литр). В сравнении с жителями Удмуртии жители Башкортостана на каждом литре АИ-92 экономят по 1 рублю.

Самый дорогой бензин марок АИ-92 и АИ-95 - в Кировской области (37 руб.82 и 40 руб. 32 коп. за литр). Удмуртские цены отстают от лидера на 60 копеек и 46 копеек соответственно.

По данным на 11 декабря, литр дизельного топлива в Ижевске обойдется в среднем в 40,35 рублей (+34 копейки за неделю). АИ-92 стоит 37,34 рублей (+21 копейка), АИ-95 – 40,12 (+21 копейка).