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      Минздрав Удмуртии: при обрушении дома в Ижевске погибли шесть человек, в том числе один ребенок

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 10 ноября, 2017
      08:00, 10 ноября, 2017
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      #МЧС\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
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      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре долгожданная пятница, 10 ноября. Сегодня осадков не ожидается. Днём обещают -3 +2 градуса, ветер юго-западный 5-10 м/с. Местами на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

      Информагентство «Сусанин» традиционно подготовило обзор самых важных событий, которые произошли, пока вы спали.

      Обрушение дома:

      Вчера, 9 ноября, в 16:40 в одном из жилых домов Ижевска прогремел взрыв. По предварительным данным, в доме взорвался газ. По данным на утро, при обрушении погибли 6 человек, из них один ребенок. Жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения в школах №83 и 86.

      Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

      В Удмуртии введён режим ЧС. Работы спасателей продолжаются.
      Более подробная информация - в нашем обзоре.

      Помощь пострадавшим:

      С 8:30 в Ижевске будет организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Принести одежду и другие необходимые вещи можно по адресу: улица Удмуртская, 173.

      «Матильда» продолжается:

      Режиссёр скандально-известного фильма «Матильда» намерен сделать из него сериал. Как пишет «Интерфакс», сериал будет состоять из 4 серий и идти около 3 часов. Это будет расширенная версия, с развитием сюжетных линий фильма.

      Напомним, фильм «Матильда» вызвал бурю негодований у православных верующих и политиков, в том числе – депутата Госдумы Натальи Поклонской.

      Самые популярные авто в России:

      В десятку лидеров вошли автомобили отечественного производства.

      Самым популярным авто стала «KIA Rio», за октябрь было продано 8779 машин. На второй строчке расположилась «Lada Granta», с показателем 8208 авто, а третье место заняла «Lada Vesta» с тиражом 6629, пишет Life.

      «Hyundai Creta» заняла 4 позицию, на 5 месте оказался «Hyundai Solaris», 6 стал «Volkswagen Polo». 7 место получил «Renault Duster», восьмое  - «Lada Largus», ниже снова отечественный автопром - «Lada Xray». Десятку лидеров замыкает «Renault Logan» — 3086 проданных автомобилей за октябрь.

      За месяц три модели машин упали в продажах – это «KIA Rio», «Hyundai Solaris» и «Volkswagen Polo».

      29 марта 2019 года в 23:00:

      Именно в 23:00 по лондонскому времени Великобритания намерена выйти из Евросоюза. Британские власти решили внести изменения в документ, чтобы избежать недоразумений по поводу точного дня выхода из ЕС, сообщает Российская газета со ссылкой на ТАСС.

      Напомним, что ещё в марте 2016 года Великобритания запустила процедуру выхода из политического объединения европейских государств.

      08:00, 10 ноября, 2017
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      #МЧС\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие

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