Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре долгожданная пятница, 10 ноября. Сегодня осадков не ожидается. Днём обещают -3 +2 градуса, ветер юго-западный 5-10 м/с. Местами на дорогах гололедица, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Информагентство «Сусанин» традиционно подготовило обзор самых важных событий, которые произошли, пока вы спали.

Обрушение дома:

Вчера, 9 ноября, в 16:40 в одном из жилых домов Ижевска прогремел взрыв. По предварительным данным, в доме взорвался газ. По данным на утро, при обрушении погибли 6 человек, из них один ребенок. Жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения в школах №83 и 86.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Удмуртии введён режим ЧС. Работы спасателей продолжаются.

Более подробная информация - в нашем обзоре.

Помощь пострадавшим:

С 8:30 в Ижевске будет организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Принести одежду и другие необходимые вещи можно по адресу: улица Удмуртская, 173.

«Матильда» продолжается:

Режиссёр скандально-известного фильма «Матильда» намерен сделать из него сериал. Как пишет «Интерфакс», сериал будет состоять из 4 серий и идти около 3 часов. Это будет расширенная версия, с развитием сюжетных линий фильма.

Напомним, фильм «Матильда» вызвал бурю негодований у православных верующих и политиков, в том числе – депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Самые популярные авто в России:

В десятку лидеров вошли автомобили отечественного производства.

Самым популярным авто стала «KIA Rio», за октябрь было продано 8779 машин. На второй строчке расположилась «Lada Granta», с показателем 8208 авто, а третье место заняла «Lada Vesta» с тиражом 6629, пишет Life.

«Hyundai Creta» заняла 4 позицию, на 5 месте оказался «Hyundai Solaris», 6 стал «Volkswagen Polo». 7 место получил «Renault Duster», восьмое - «Lada Largus», ниже снова отечественный автопром - «Lada Xray». Десятку лидеров замыкает «Renault Logan» — 3086 проданных автомобилей за октябрь.

За месяц три модели машин упали в продажах – это «KIA Rio», «Hyundai Solaris» и «Volkswagen Polo».

29 марта 2019 года в 23:00:

Именно в 23:00 по лондонскому времени Великобритания намерена выйти из Евросоюза. Британские власти решили внести изменения в документ, чтобы избежать недоразумений по поводу точного дня выхода из ЕС, сообщает Российская газета со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что ещё в марте 2016 года Великобритания запустила процедуру выхода из политического объединения европейских государств.