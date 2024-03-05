Нефтебаза загорелась после удара ВСУ в Белгородской области

Долгое. Белгородская область. При атаке ВСУ на нефтебазу в Белгородской области загорелся один из резервуаров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области.

Объект находится в селе Долгое Губкинского городского округа. Ранее 5 марта там предупреждали об опасности ракетной атаки, затем был дан отбой. Открытое горение на резервуаре ликвидировано, пострадавших нет, заявили в МЧС.

Напомним, в феврале после атаки ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Курской области.