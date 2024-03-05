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Нефтебаза загорелась после удара ВСУ в Белгородской области

15:56, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нефтебаза загорелась после удара ВСУ в Белгородской области
15:56, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#ракеты\n#нефть\n#пожар\n#МЧС\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
92
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В феврале украинские дроны атаковали аналогичный объект под Курском.

Долгое. Белгородская область. При атаке ВСУ на нефтебазу в Белгородской области загорелся один из резервуаров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области.

Объект находится в селе Долгое Губкинского городского округа. Ранее 5 марта там предупреждали об опасности ракетной атаки, затем был дан отбой. Открытое горение на резервуаре ликвидировано, пострадавших нет, заявили в МЧС. 

Напомним, в феврале после атаки ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Курской области.

15:56, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#ракеты\n#нефть\n#пожар\n#МЧС\n#спецоперация\n#СВО