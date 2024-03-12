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Пожар на нефтеперерабатывающей установке под Нижним Новгородом локализовали

11:54, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пожар на нефтеперерабатывающей установке под Нижним Новгородом локализовали
11:54, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Нижегородская область\n#производство\n#нефть\n#беспилотники\n#дроны\n#Украина\n#МЧС\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/glebnikitin_nn
92
0

Огонь вспыхнул после атаки дронов.

Кстово. Нижегородская область. Сотрудники МЧС локализовали пожар на установке по переработке нефти в Кстово Нижегородской области. Огонь вспыхнул после атаки на промзону беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, был создан оперативный штаб, на место прибыли сотрудники спецслужб и спасатели. Также в Кстово направили пожарный поезд Горьковской железной дороги. Работников предприятия эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

Также Глеб Никитин сообщил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в близлежащих жилых кварталах.

Напомним, 12 марта украинский беспилотник атаковал также нефтебазу в Орле.

11:54, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Нижегородская область\n#производство\n#нефть\n#беспилотники\n#дроны\n#Украина\n#МЧС\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация