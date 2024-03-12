Пожар на нефтеперерабатывающей установке под Нижним Новгородом локализовали

Кстово. Нижегородская область. Сотрудники МЧС локализовали пожар на установке по переработке нефти в Кстово Нижегородской области. Огонь вспыхнул после атаки на промзону беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, был создан оперативный штаб, на место прибыли сотрудники спецслужб и спасатели. Также в Кстово направили пожарный поезд Горьковской железной дороги. Работников предприятия эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

Также Глеб Никитин сообщил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в близлежащих жилых кварталах.

Напомним, 12 марта украинский беспилотник атаковал также нефтебазу в Орле.