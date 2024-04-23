В Игринском районе уровень реки Лоза пошёл на спад

Игра. Удмуртия. Уровень разлившейся в Игринском районе реки Лоза начал снижаться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

На утро 23 апреля зафиксировано снижение уровня воды на 49 см.

Напомним, ранее из-за разлива реки в посёлке Игра в зону подтопления попали 120 придомовых территорий.

«Мониторинг обстановки продолжается, на месте дежурят представители администрации района и пожарно-спасательные подразделения МЧС России и республиканские спасатели. Все силы и средства готовы к действиям по предназначению», — отметил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

Сегодня в посёлке работает оперативная группа ведомства для оценки ситуации.