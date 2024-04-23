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В Игринском районе уровень реки Лоза пошёл на спад

09:25, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Игринском районе уровень реки Лоза пошёл на спад
09:25, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
54
0
#Игринский район\n#реки\n#МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
54
0

Ранее из-за разлива реки подтопило более ста придомовых территорий.

Игра. Удмуртия. Уровень разлившейся в Игринском районе реки Лоза начал снижаться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

На утро 23 апреля зафиксировано снижение уровня воды на 49 см.

Напомним, ранее из-за разлива реки в посёлке Игра в зону подтопления попали 120 придомовых территорий.

«Мониторинг обстановки продолжается, на месте дежурят представители администрации района и пожарно-спасательные подразделения МЧС России и республиканские спасатели. Все силы и средства готовы к действиям по предназначению», — отметил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

Сегодня в посёлке работает оперативная группа ведомства для оценки ситуации.

09:25, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
54
0
#Игринский район\n#реки\n#МЧС