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Полицейские спасли угодившего в ледяную пещеру жителя Красноярского края

12:23, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Полицейские спасли угодившего в ледяную пещеру жителя Красноярского края
12:23, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
337
0
#Красноярск\n#Арктика\n#МЧС\n#полиция\n#тундра\n#поиск пропавших людей\n#спасение
Фото: pxhere.com
337
0

Мужчина отправился на снегоходе из Дудинки в Усть-Порт.

Усть-Порт. Красноярский край. Трагедией могла бы завершиться поездка на снегоходе жителя Красноярского края, если бы не своевременное обращение его родственников в полицию. О поисках пропавшего в тундре путешественника рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что 55-летний гражданин решил доехать на снегоходе из города Дудинки до поселка Усть-Порт. Расстояние между ними составляет 75 километров. Однако спустя 12 часов после отъезда в конечной точке маршрута он не появился. На поиски отправились спасатели и полицейские.

Вскоре был найден снегоход. Неподалеку от него в ледяной пещере обнаружили владельца техники. Мужчина рассказал, что его снегоход застрял в снегу, а метель заставила его начать поиски временного укрытия. В результате он провалился в яму, в которой провел несколько часов. По иронии судьбы, в ледяном плену мужчина встретил свой день рождения.

Напомним, недавно на Чукотке нашли проведшего несколько месяцев в тундре местного жителя.

12:23, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
337
0
#Красноярск\n#Арктика\n#МЧС\n#полиция\n#тундра\n#поиск пропавших людей\n#спасение