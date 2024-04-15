Полицейские спасли угодившего в ледяную пещеру жителя Красноярского края

Усть-Порт. Красноярский край. Трагедией могла бы завершиться поездка на снегоходе жителя Красноярского края, если бы не своевременное обращение его родственников в полицию. О поисках пропавшего в тундре путешественника рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что 55-летний гражданин решил доехать на снегоходе из города Дудинки до поселка Усть-Порт. Расстояние между ними составляет 75 километров. Однако спустя 12 часов после отъезда в конечной точке маршрута он не появился. На поиски отправились спасатели и полицейские.

Вскоре был найден снегоход. Неподалеку от него в ледяной пещере обнаружили владельца техники. Мужчина рассказал, что его снегоход застрял в снегу, а метель заставила его начать поиски временного укрытия. В результате он провалился в яму, в которой провел несколько часов. По иронии судьбы, в ледяном плену мужчина встретил свой день рождения.

Напомним, недавно на Чукотке нашли проведшего несколько месяцев в тундре местного жителя.