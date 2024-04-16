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В Ишиме Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка

10:04, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Ишиме Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка
10:04, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Тюменская область\n#река\n#МЧС\n#наводнение\n#потоп\n#эвакуация
Фото: 72.mchs.gov.ru
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С утра жителям направили СМС-сообщения об опасности.

Ишим. Тюменская область. Срочно покинуть свои дома попросили жителей ряда районов города Ишим Тюменской области. Причина – повышение уровня воды в реке Ишим, пишет Газета.ру.

Как сообщили в правительстве региона, SMS-сообщения были направлены в 6 утра по местному времени. Проживающим в опасных зонах горожанам настоятельно рекомендовали эвакуироваться из-за опасности затопления. 

Всего в Тюменской области эвакуация в связи с паводком объявлена в 8 поселениях. Уровень подъема воды здесь может достигнуть исторического максимума, прогнозируют метеорологи.

Рекордное половодье наблюдается также в Оренбургской и Курганской областях. Ситуацию в этих регионах лично инспектирует глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, в Томске 14 апреля эвакуировали жителей СНТ «Левобережье», где за двое суток по крышу затопило около 800 домов.

10:04, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Тюменская область\n#река\n#МЧС\n#наводнение\n#потоп\n#эвакуация