В Ишиме Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка

Ишим. Тюменская область. Срочно покинуть свои дома попросили жителей ряда районов города Ишим Тюменской области. Причина – повышение уровня воды в реке Ишим, пишет Газета.ру.

Как сообщили в правительстве региона, SMS-сообщения были направлены в 6 утра по местному времени. Проживающим в опасных зонах горожанам настоятельно рекомендовали эвакуироваться из-за опасности затопления.

Всего в Тюменской области эвакуация в связи с паводком объявлена в 8 поселениях. Уровень подъема воды здесь может достигнуть исторического максимума, прогнозируют метеорологи.

Рекордное половодье наблюдается также в Оренбургской и Курганской областях. Ситуацию в этих регионах лично инспектирует глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, в Томске 14 апреля эвакуировали жителей СНТ «Левобережье», где за двое суток по крышу затопило около 800 домов.