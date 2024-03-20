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Для спасения шахтеров в Приамурье пробурят скважину в 265 метров

11:04, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Для спасения шахтеров в Приамурье пробурят скважину в 265 метров
11:04, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Амурская область\n#шахта\n#обрушение\n#МЧС\n#спасение людей
Фото: 28.mchs.gov.ru
78
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На руднике «Пионер» после обвала заблокированы 13 человек.

Благовещенск. Амурская область. Скважину протяженностью 265 метров начали бурить на руднике «Пионер» в Зейском округе Амурской области. Через нее планируется обеспечить доступ к заблокированным под землей после обвала шахтерам, пишет «Интерфакс».

Как сообщили в региональном правительстве, буровую установку доставили из Благовещенска, необходимые детали – с Покровского рудника. Ранее к месту ЧП прибыли спасатели, в том числе спецборт с группой специалистов и замглавы МЧС России Анатолием Супруновским. Доставлены насосы высокой производительности для откачки воды, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля и другая спецтехника, в том числе «видеоглаз», который опускается на глубину до 300 метров и позволяет обследовать недоступные места горных выработок.

Сейчас на объекте в круглосуточном режиме откачивают воду, формируют грунтовую перемычку из скальной породы для предотвращения поступления грунта в шахту. 

Напомним, 19 марта на месторождении «Пионер» обрушились горные породы. В шахте в это время находились 13 человек. В Приамурье ввели режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

11:04, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Амурская область\n#шахта\n#обрушение\n#МЧС\n#спасение людей