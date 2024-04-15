Число подтопленных домов в Оренбурге за сутки выросло на тысячу

Оренбург. Оренбургская область. Еще тысячу жилых домов и столько же приусадебных участков подтопило в Оренбурге за сутки. По данным на утро 15 апреля вода плещется на месте 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладений, 55 из которых – многоквартирные дома, передает RT со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Из опасных зон эвакуированы 1708 жителей, в том числе 170 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения остаются 297 горожан, детей среди них 96.

Аварийно-спасательные работы ведут 400 человек, в распоряжении спасателей – 113 единиц техники, 20 плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата. Во избежание краж и мародерства подтопленные районы круглосуточно патрулируются полицейскими.

Напомним, 12 апреля уровень реки Урал в Оренбурге составил 11,43 метра, тогда как опасным значением считается 9 метров 30 сантиметров. В городе эвакуировали отдельные районы.

Помимо Оренбурга, в области подтоплены Орск, Новотроицк, другие населенные пункты. Жителей эвакуируют и обеспечивают материальной помощью. Ущерб оценен предварительно в 21 млрд рублей. В регион снова прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее метеорологи обещали, что в столице региона паводковая ситуация достигла пика и далее выйдет на плато с последующим снижением подъема воды.