Из-за разлива реки Лоза в Игре ввели режим повышенной готовности

Игра. Удмуртия. В Игре из-за разлива реки Лоза ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в соцсетях.

Ранее в Игре из-за резкого потепления подтопило 57 придомовых территорий. Сейчас в зону подтопления попали 120 участков на 13 улицах, где проживает 173 человека. Ярослав Семенов отметил, что пострадавших нет.

Социально значимые объекты под подтопление не попали, транспортное сообщение не нарушено, детские сады и школы работают как обычно. Кроме того, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, эвакуация не требуется, сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртии.

Администрация района провела подомовой обход и сообщила людям о готовности принять их в пункте временного размещения. Для помощи жителям подготовлены 11 плавсредств, запасы питьевой воды, мешков, пиломатериалов и песка.

На данный момент, жалоб от людей, проживающих в подтопленных домах, нет.