Четверых постояльцев центра помощи бездомным в Челябинске извлекли из-под обрушившейся кровли

Челябинск. Челябинская область. Кровля муниципального центра помощи бездомным обрушилась в Челябинске под тяжестью снега. Из-под завалов спасли четверых постояльцев, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

26 человек покинули здание самостоятельно. Спасатели передали работникам скорой помощи тех, кого извлекли из-под снега и обломков крыши. Погибших нет.

На месте происшествия работали 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 машин, добавили в ведомстве.