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Четверых постояльцев центра помощи бездомным в Челябинске извлекли из-под обрушившейся кровли

17:04, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Четверых постояльцев центра помощи бездомным в Челябинске извлекли из-под обрушившейся кровли
17:04, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Челябинск\n#снег\n#обрушение крыши\n#МЧС\n#спасение\n#бомжи
Фото: скриншот видео с t.me/mchs_74
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26 человек смогли покинуть здание самостоятельно.

Челябинск. Челябинская область. Кровля муниципального центра помощи бездомным обрушилась в Челябинске под тяжестью снега. Из-под завалов спасли четверых постояльцев, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

26 человек покинули здание самостоятельно. Спасатели передали работникам скорой помощи тех, кого извлекли из-под снега и обломков крыши. Погибших нет.  

На месте происшествия работали 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 машин, добавили в ведомстве.

17:04, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Челябинск\n#снег\n#обрушение крыши\n#МЧС\n#спасение\n#бомжи