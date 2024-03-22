В «Крокус Сити Холле» произошли взрывы, стрельба и пожар

Красногорск. Московская область. Стрельба, не менее двух взрывов и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В концертном зале вечером 22 марта планировалось выступление рок-группы «Пикник», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на «Интерфакс».

По сообщениям СМИ, несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу по зрителям. Произошли взрывы, вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется. По предварительным данным, музыканты группы «Пикник» не пострадали.

Огонь тушат с вертолетов. Пожарными из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

На место прибыли 70 бригад скорой помощи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.