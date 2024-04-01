В горящем промышленном здании в Екатеринбурге обрушилась кровля

Екатеринбург. Свердловская область. Промышленное здание загорелось на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Площадь пожара выросла до 4 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В охваченном пламенем объекте обрушилась кровля на 300 квадратных метрах. Оттуда смогли выйти самостоятельно 15 человек.

«На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», — добавили в МЧС.

Первоначально сообщалось, что вспыхнул один из корпусов завода «Уралмаш». Однако эту информацию в пресс-службе предприятия опровергли, сообщает «Интерфакс». Как пишут «Известия», горящее здание – склад лакокрасочных материалов.