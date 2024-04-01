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В горящем промышленном здании в Екатеринбурге обрушилась кровля

14:59, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В горящем промышленном здании в Екатеринбурге обрушилась кровля
14:59, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Екатеринбург\n#МЧС\n#эвакуация\n#пожар
Фото: скриншот видео с t.me/mchs_official
76
0

Спаслись 15 человек.

Екатеринбург. Свердловская область. Промышленное здание загорелось на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Площадь пожара выросла до 4 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В охваченном пламенем объекте обрушилась кровля на 300 квадратных метрах. Оттуда смогли выйти самостоятельно 15 человек.

«На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», — добавили в МЧС.

Первоначально сообщалось, что вспыхнул один из корпусов завода «Уралмаш». Однако эту информацию в пресс-службе предприятия опровергли, сообщает «Интерфакс». Как пишут «Известия», горящее здание – склад лакокрасочных материалов.

14:59, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Екатеринбург\n#МЧС\n#эвакуация\n#пожар