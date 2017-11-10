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      Изменились телефоны «горячей линии» по вопросам обрушения жилого дома в Ижевске

      Взрыв и обрушение стены дома в Ижевске: ход спасательной операции

      00:30, 10 ноября, 2017
      00:30, 10 ноября, 2017
      257
      0
      #здоровье\n#МЧС\n#МВД\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#скорая помощь\n#происшествие\n#гибель людей\n#спасение\n#Александр Бречалов
      257
      0

      На месте происшествия работает более 800 сотрудников различных ведомств.

      Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 ноября, в Ижевске прогремел взрыв. Он произошел в девятиэтажном жилом доме на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. В результате рухнула часть здания.

      Громкий хлопок услышали горожане в 16:40. По предварительным данным, на втором или третьем этаже дома №261 по улице Удмуртской взорвался газ. В результате рухнули 8 трехкомнатных квартир, обломками засыпало магазин тканей на первом этаже здания и угол центра детского развития.

       

      Момент взрыва в доме на улице Удмуртской в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      «У нас все было спокойно, никто не пострадал. <…> Здесь были родители, мы вывели детей на улицу. Сначала никто ничего не понял, вышли на улицу – все увидели», - рассказали информагентству «Сусанин» в центре детского развития.

      После обрушения вспыхнул небольшой пожар, но его оперативно потушили прибывшие пожарные. На место происшествия выехал руководитель региона.

      «Ситуация под его личным контролем. Оперативный штаб во главе с главой создан», - сообщили в пресс-службе.

      Штаб развернули прямо на месте происшествия. Туда прибыли кинологи с собаками. Для того, чтобы служебным псам было легче найти людей под завалами, время от времени спасатели объявляют «минуты тишины». В этом время останавливаются все работы, перекрывают движение по ближайшим улицам, автолюбителей просят заглушают моторы.

       

      Обрушение дома в Ижевске

      обрушение дома ул Удмуртская 261

       

       

      Спустя полчаса после взрыва стало известно о том, что из-под завалов извлекли первого пострадавшего. Его передали врачам.

      В 17:35 следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

      «На место происшествия уже направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования таких преступлений. В рамках расследования следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия», - отмечается в сообщении пресс-службы СКР.

       

      Ижевск Взрыв в жилом доме Удмуртская 261

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      Из дома эвакуировали 112 человек. Спасатели развернули пункты временного размещения в школах №83 и 86. Позже их планируется переселить в санатории. Кроме того, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов пообещал помочь семьям.

       

      Эвакуация жителей из обрушившегося дома в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      Около 18:30 руководитель региона подтвердил, что под завалами нашли погибшего человека.

      «Основная версия – это все-таки взрыв бытового газа. Последствия вы видите», - сказал Александр Бречалов.

       

      Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обрушение жилого дома

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      Незадолго до 19:00 с журналистами пообщался начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. Он рассказал: «Пострадавших пока трое: один погиб, двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. <…> Под завалами обнаружили живых людей, ориентировочно больше трех человек. Туда пробиваются спасатели».

       

      Глава МЧС Удмуртии Петр Фомин прокомментировал обрушение жилого дома

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      В 19:40 стало известно, что размещенных в школе №86 жильцов дома эвакуируют. Неизвестные позвонили и сообщили о заложенной в здании бомбе. Позже помещения обследовали сотрудники Росгвардии. Взрывных устройств не обнаружили.

       

      Ижевск Эвакуация жителей разрушенного дома из школы №86

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      В школе №83, где собрались все эвакуированные жильцы, людей обеспечили питьем и едой. На месте работают дежурные врачи, психологи.

      В связи с произошедшими событиями глава Удмуртии ввел режим ЧС.

      «Я подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации. Поэтому все под контролем, продолжаем работать», - прокомментировал Александр Бречалов. 

       Около 20:20 стало известно, что число погибших при обрушении выросло. Представители Росгвардии говорили о четырех жертвах трагедии, Петр Фомин отметил, что погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще трое получили ранения.

       

      Росгвардия об обрушении дома в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

       

       

      На помощь спасателям Удмуртии вылетели специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Кроме того, в республику командировали спасателей из Пермского края и Башкирии. В МЧС России подготовили авиацию на случай возможной эвакуации пострадавших из Ижевска.

      «Мы привели в готовность санавиацию МЧС и готовы оказать всю помощь по транспортировке пострадавших», - подчеркнул глава спасательного ведомства Владимир Пучков.

      Тем временем неравнодушные горожане начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обрушения. Жители несут в школу, куда увезли людей, продукты, воду, одежду, одеяла и другие необходимые вещи.

      Там же с эвакуированными жильцами встретился глава региона Александр Бречалов. Он пообещал горожанам, что в ближайшее время будет организован график, в соответствии с которым люди смогут зайти в свои квартиры. Там они заберут документы, деньги, домашних питомцев и прочие ценности.

      Тем, кто утратил документы, их восстановят в течение 1-2 дней. Для этого организовали дежурство сотрудников в отделе полиции №2.

       

      Жителям рухнувших квартир в Ижевске помогут восстановить документы

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

      Незадолго до полуночи Александр Бречалов подтвердил, что погибших при обрушении все же четверо: один ребенок, одна женщина и двое мужчин. Сведений о том, есть ли люди под завалами, пока нет. Петр Фомин отметил, что списки проживающих в доме и эвакуированных горожан в настоящее время уточняются.

       

      Ижевск: ситуация после обрушения жилого дома к полуночи

      При обрушении части дома на улице Удмуртской в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок https://susanin.news/udmurtia/incidents/20171109-243129/

      Стоит отметить, что на месте происшествия все еще ведутся работы. К ним привлекли более 800 представителей МЧС, МВД, Росгвардии, «Скорой помощи» и других ведомств. В помощь им выделено 152 единицы техники.

      В Ижевске работают телефоны «горячей линии» для жильцов дома, их родных и близких:

      телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99;

      телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50;

      единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска: 8 (3412) 57-21-14, 57-21-15.

      00:30, 10 ноября, 2017
      257
      0
      #здоровье\n#МЧС\n#МВД\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#скорая помощь\n#происшествие\n#гибель людей\n#спасение\n#Александр Бречалов

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