Взрыв и обрушение стены дома в Ижевске: ход спасательной операции

На месте происшествия работает более 800 сотрудников различных ведомств.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 ноября, в Ижевске прогремел взрыв. Он произошел в девятиэтажном жилом доме на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. В результате рухнула часть здания.

Громкий хлопок услышали горожане в 16:40. По предварительным данным, на втором или третьем этаже дома №261 по улице Удмуртской взорвался газ. В результате рухнули 8 трехкомнатных квартир, обломками засыпало магазин тканей на первом этаже здания и угол центра детского развития.

Момент взрыва в доме на улице Удмуртской в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

«У нас все было спокойно, никто не пострадал. <…> Здесь были родители, мы вывели детей на улицу. Сначала никто ничего не понял, вышли на улицу – все увидели», - рассказали информагентству «Сусанин» в центре детского развития.

После обрушения вспыхнул небольшой пожар, но его оперативно потушили прибывшие пожарные. На место происшествия выехал руководитель региона.

«Ситуация под его личным контролем. Оперативный штаб во главе с главой создан», - сообщили в пресс-службе.

Штаб развернули прямо на месте происшествия. Туда прибыли кинологи с собаками. Для того, чтобы служебным псам было легче найти людей под завалами, время от времени спасатели объявляют «минуты тишины». В этом время останавливаются все работы, перекрывают движение по ближайшим улицам, автолюбителей просят заглушают моторы.

Обрушение дома в Ижевске обрушение дома ул Удмуртская 261

Спустя полчаса после взрыва стало известно о том, что из-под завалов извлекли первого пострадавшего. Его передали врачам.

В 17:35 следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«На место происшествия уже направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования таких преступлений. В рамках расследования следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия», - отмечается в сообщении пресс-службы СКР.

Ижевск Взрыв в жилом доме Удмуртская 261 Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Из дома эвакуировали 112 человек. Спасатели развернули пункты временного размещения в школах №83 и 86. Позже их планируется переселить в санатории. Кроме того, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов пообещал помочь семьям.

Эвакуация жителей из обрушившегося дома в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Около 18:30 руководитель региона подтвердил, что под завалами нашли погибшего человека.

«Основная версия – это все-таки взрыв бытового газа. Последствия вы видите», - сказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обрушение жилого дома Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Незадолго до 19:00 с журналистами пообщался начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. Он рассказал: «Пострадавших пока трое: один погиб, двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. <…> Под завалами обнаружили живых людей, ориентировочно больше трех человек. Туда пробиваются спасатели».

Глава МЧС Удмуртии Петр Фомин прокомментировал обрушение жилого дома Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

В 19:40 стало известно, что размещенных в школе №86 жильцов дома эвакуируют. Неизвестные позвонили и сообщили о заложенной в здании бомбе. Позже помещения обследовали сотрудники Росгвардии. Взрывных устройств не обнаружили.

Ижевск Эвакуация жителей разрушенного дома из школы №86 Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

В школе №83, где собрались все эвакуированные жильцы, людей обеспечили питьем и едой. На месте работают дежурные врачи, психологи.

В связи с произошедшими событиями глава Удмуртии ввел режим ЧС.

«Я подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации. Поэтому все под контролем, продолжаем работать», - прокомментировал Александр Бречалов.

Около 20:20 стало известно, что число погибших при обрушении выросло. Представители Росгвардии говорили о четырех жертвах трагедии, Петр Фомин отметил, что погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще трое получили ранения.

Росгвардия об обрушении дома в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

На помощь спасателям Удмуртии вылетели специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Кроме того, в республику командировали спасателей из Пермского края и Башкирии. В МЧС России подготовили авиацию на случай возможной эвакуации пострадавших из Ижевска.

«Мы привели в готовность санавиацию МЧС и готовы оказать всю помощь по транспортировке пострадавших», - подчеркнул глава спасательного ведомства Владимир Пучков.

Тем временем неравнодушные горожане начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обрушения. Жители несут в школу, куда увезли людей, продукты, воду, одежду, одеяла и другие необходимые вещи.

Там же с эвакуированными жильцами встретился глава региона Александр Бречалов. Он пообещал горожанам, что в ближайшее время будет организован график, в соответствии с которым люди смогут зайти в свои квартиры. Там они заберут документы, деньги, домашних питомцев и прочие ценности.

Тем, кто утратил документы, их восстановят в течение 1-2 дней. Для этого организовали дежурство сотрудников в отделе полиции №2.

Жителям рухнувших квартир в Ижевске помогут восстановить документы Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Незадолго до полуночи Александр Бречалов подтвердил, что погибших при обрушении все же четверо: один ребенок, одна женщина и двое мужчин. Сведений о том, есть ли люди под завалами, пока нет. Петр Фомин отметил, что списки проживающих в доме и эвакуированных горожан в настоящее время уточняются.

Ижевск: ситуация после обрушения жилого дома к полуночи При обрушении части дома на улице Удмуртской в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок https://susanin.news/udmurtia/incidents/20171109-243129/

Стоит отметить, что на месте происшествия все еще ведутся работы. К ним привлекли более 800 представителей МЧС, МВД, Росгвардии, «Скорой помощи» и других ведомств. В помощь им выделено 152 единицы техники.

В Ижевске работают телефоны «горячей линии» для жильцов дома, их родных и близких:

телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99;

телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50;

единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска: 8 (3412) 57-21-14, 57-21-15.