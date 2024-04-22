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Три человека погибли в результате пожара на заводе в Воронеже

15:23, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Три человека погибли в результате пожара на заводе в Воронеже
15:23, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Воронеж\n#завод\n#огонь\n#газ\n#спасатели\n#МЧС\n#эвакуация\n#гибель людей\n#пожар
Фото: vk.com/mchs36
99
0

Из здания вынесли 4 пропановых и 1 кислородный баллон, которые могли взорваться.

Воронеж. Воронежская область. Цех по производству электрооборудования загорелся на одном из промышленных предприятий Воронежа. Погибли три сотрудника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 9.00 МСК 22 апреля. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на складе. Оттуда при помощи масок спасаемого эвакуировали двух человек. Кроме того, сотрудники МЧС вынесли из здания 4 пропановых и 1 кислородный баллон, которые могли взорваться и усугубить ситуацию.

В итоге через 1 час 18 минут после поступления тревожного сигнала пожар был потушен на площади 500 кв.м. В его ликвидации участвовали 80 человек и 28 ед. техники.

При пожаре погибли трое мужчин в возрасте 29, 49 и 70 лет. Их тела были обнаружены в помещениях.

Причина возгорания пока не установлена.

15:23, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#Воронеж\n#завод\n#огонь\n#газ\n#спасатели\n#МЧС\n#эвакуация\n#гибель людей\n#пожар